Heineken sluit miljardendeal in China

Dankzij deze deal krijgt de Nederlandse brouwer toegang tot één van de grootste groeimarkten voor luxe bieren ter wereld. De Chinese brouwer krijgt ook een klein belang in Heineken: 0,9 procent, ter waarde van 464 miljoen euro. Netto investeert Heineken zo'n 1,9 miljard euro, melden de partijen in een gezamenlijke persverklaring.

"Er is een nieuw tijdperk aangebroken in de Chinese biermarkt", zegt voorzitter Chen Lang van China Resources tegen persbureau Reuters. "Het premiumsegment wordt steeds belangrijker. We geloven dat wij samen met Heineken de slag om de consument kunnen winnen. Zowel in China als in het buitenland."

Luxe bieren

De bierconsumptie in China daalt sinds 2013, consumenten drinken liever alternatieven zoals wijn. Maar dat geldt niet voor de luxe bieren. Uit cijfers van Euromonitor blijkt dat de verkoop van bier in het premiumsegment sinds 2012 ieder jaar stijgt.

Vooral de duurdere, buitenlandse merken zijn in trek. Heineken verwacht dat de verkoop van premiumbier in China de komende vijf jaar het sterkst zal groeien van alle markten wereldwijd.

Marktaandeel

Verder denkt Heineken meer winst te maken door de kosten terug te dringen. De brouwer verkoopt in China al 'premium-lagers' Heineken, Tiger en Sol, maar heeft op dit moment minder dan 1 procent marktaandeel in het Aziatische land. Uit cijfers van Euromonitor blijkt dat de markt wordt gedomineerd door lokale bedrijven. De drie grootste Chinese brouwers produceren meer dan de helft van het totale biervolume. China Resources Beer is marktleider met een aandeel van 26 procent.

De Chinese brouwer en Heineken hebben volgens Reuters trouwens nog wel toestemming nodig van de Chinese mededingingsautoriteit. Volgens bronnen van het persbureau moet de deal eind dit jaar rond zijn.